Täter entkommen ohne Beute : Automatensprengung in Königswinter schlägt fehl

Königswinter In Königswinter haben maskierte Täter versucht, einen Bankautomaten zu sprengen. Die Vernebelungsanlage schlug die Diebe jedoch in die Flucht.

Zwei maskierte Täter haben am Samstagmorgen versucht, einen Geldautomaten in Königswinter-Ittenbach zu sprengen. Gegen 4.05 Uhr löste nach Angaben der Polizei ein Alarm im Vorraum der Bankfiliale an der Königswinterer Straße aus. Die Unbekannten hatten dort eine Gasflasche abgestellt und sollen sich am Geldautomaten zu schaffen gemacht haben. Als die Vernebelungsanlage einsetzte, flohen die Unbekannten ohne Beute in unbekannte Richtung.