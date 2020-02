Bakterien im Leitungswasser in Krefeld : Wie sicher ist unser Trinkwasser in Nordrhein-Westfalen?

Krefeld Die Stadt Krefeld hat in dieser Woche vor verunreinigtem Leitungswasser gewarnt. Wie wird die Qualität des Trinkwassers in NRW gesichert? Wir geben einen Überblick auf die wichtigsten Fragen.

Gewässerschutz beginnt zu Hause. Speisereste und Küchenabfälle gehören nicht ins Abwasser. Ebenso wenig wie Katzenstreu, Hygieneartikel und Zigarettenkippen. Sie verstopfen die Kanalisation und können nur mühsam entfernt werden. Farben, Lacke und Schädlingsbekämpfungsmittel sollten zum Sondermüll, nicht in den Abfluss. Alte Arzneimittel gehören in die graue Tonne oder können bei der Apotheke zurückgegeben werden. ga

Ein Sprecher des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz sagt: „Trinkwasser ist das Lebensmittel, das in Deutschland am strengsten kontrolliert wird – nichts ist sicherer als unser Trinkwasser.“ Strenge Vorgaben, ständige Labortests und regelmäßige Kontrollen würden die hohe Wasserqualität gewährleisten.

Allein in Düsseldorf fließen den Stadtwerken zufolge jedes Jahr rund 51 Milliarden Liter durch die städtischen Leitungen, also 140 Millionen Liter jeden Tag. Die Qualität des Leitungswassers ist unter anderem in der Trinkwasserverordnung gesetzlich geregelt. Das Wasser darf keine krankheitserregenden Mikroorganismen enthalten und sollte eine Mindestkonzentration an Mineralstoffen wie Calcium oder Magnesium aufweisen.