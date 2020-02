Schluss für Gina : Erster Gefängnis-Drogenspürhund in NRW geht in Rente

Erster Gefängnis-Drogenspürhund in NRW geht in Rente

Schäferhündin Gina sucht mit ihrem Hundeführer Darius Szeliga in der JVA Ossendorf nach Drogen. (Archivfoto). Foto: picture alliance / dpa/Oliver Berg

Düsseldorf/Köln Vor zehn Jahren hat Gina ihren Dienst angetreten, jetzt geht sie in Rente. Die Hündin ist der erste Drogenspürhund, der in den NRW-Gefängnissen seinen Dienst angetreten hat.

Sie ist der erste Drogenspürhund, der vor zehn Jahren den Dienst in den NRW-Gefängnissen angetreten hat: Gina (11), belgische Schäferhündin, geht in „Hunderente“. Im Mai sei Schluss, erklärte das nordrhein-westfälische Justizministerium am Dienstag.