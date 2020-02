Urteil in Köln : Zwei Männer und eine Frau wegen Erpressung mit Penisfotos verurteilt

Urteil in Köln

Das Amtsgericht in Köln. Foto: DPA

Köln Zwei Männer und eine Frau sind am Montag vor dem Kölner Amtsgericht verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie einen Lokalpolitiker mit Penisbildern erpresst hatten.

Zwei Männer und eine Frau sind in Köln wegen der Erpressung eines Kölner Lokalpolitikers mit Penisbildern zu Sozialstunden verurteilt worden. Das Amtsgericht hielt den Angeklagten im Alter von 21 und 22 Jahren dabei zugute, dass sie die Tat gestanden hätten. Zudem seien sie bislang nicht oder nur sehr wenig mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das Trio bekam zwischen 40 und 120 Sozialstunden aufgebrummt. Kurz habe man aber sogar eine Haftstrafe erwogen, erklärte die Richterin am Dienstag.