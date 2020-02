Foto mit Wildkamera : Wolf überquert Brücke auf A3 bei Köln

Ein Wolf läuft durch ein Freigehege in einem Wildpark in Hessen. (Symbolfoto). Foto: dpa/Boris Roessler

Köln Eine Wildkamera des Landesumweltamtes hat einen Wolf fotografiert, der über eine Brücke der Autobahn 3 bei Köln läuft. Die Identität und der Verbleib des Wolfes sind unklar.

Auf einer Grünbrücke über die Autobahn 3 bei Köln ist ein Wolf gesichtet worden. Eine Wildkamera habe das männliche Tier fotografiert, teilte das Landesumweltamt am Donnerstag mit. Der Wolf sei aus Richtung Osten kommend in hohem Tempo über die Grünbrücke Richtung Wahner Heide gelaufen. In der Nähe befinden sich der Köln/Bonner Flughafen und die Autobahnraststätte Königsforst. Die Aufnahme stammt vom Mittag des 27. Juli vergangenen Jahres. Die A3 habe an dieser Stelle eine Verkehrsbelastung von bis zu 100 000 Fahrzeugen täglich, erklärte Straßen.NRW.