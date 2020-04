Anklage nennt grausame Details : Erste Tatverdächtige nach Missbrauchsfällen von Bergisch Gladbach vor Gericht

Einer der beiden Angeklagten wird im Rollstuhl und mit einer Mappe vor dem Gesicht vor Beginn der Verhandlung im Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach in den Gerichtssaal des Landgerichts geschoben. Foto: dpa/Marcel Kusch

Mönchengladbach Immer wieder sollen zwei Angeklagte Kinder missbraucht - und sich darüber mit anderen Pädophilen im Internet ausgetauscht haben. Seit Monaten wertet die Polizei riesige Datenmengen eines Ermittlungskomplexes aus, der von Bergisch Gladbach aus Kreise zog.

Die Details aus der Anklage sind kaum zu ertragen - und geben einen Eindruck vom Leid der Opfer des bundesweiten Missbrauchskomplexes, der in Bergisch Gladbach seinen Anfang nahm. Seit Monaten werten Ermittler riesige Datenmengen aus, um weitere Täter und Opfer des unfassbaren Kindesmissbrauchs zu finden. Der landesweit erste Prozess dazu begann am Mittwoch vor dem Landgericht Mönchengladbach. Zwei 39 Jahre alte Männer sind unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 79 Fällen angeklagt.