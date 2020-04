Bei Leverkusen : Polizei findet 25 Straßenhunde in Transporter gezwängt

Warm und nach Exkrementen riechend beschreibt die Polizei den Laderaum eines Transporters, in dem 25 Hunde eingezwängt waren. Foto: Polizei Köln

Köln In einem warmen und stinkenden Laderaum mussten anscheinend 25 Hunde den Weg von Bulgarien in die Niederlande fristen. Zum Glück für die Tiere wurde der Transporter bei Leverkusen gestoppt.



Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatten Kölner Beamte am Samstagmittag einen Transporter bei Leverkusen-Wiesdorf kontrolliert. Dort fanden sie insgesamt 25 Hunde in den Wagen, Modell Fiat Ducato, eingezwängt. Die Polizisten zogen das Leverkusener Veterinäramt hinzu. Dort wurde dann entschieden, dass die Tiere ins Tierheim gebracht werden, wo sie artgerecht untergebracht wurden.

Eine 52-jährige Leverkusenerin hatte zuvor von der Tankstelle am Willy-Brandt-Ring angerufen und auf die beiden Fahrer des Transporters hingewiesen. Die teils größeren Tiere seien nach Angaben der Polizei in dem „sehr warmen und nach Exkrementen riechenden Laderaum“ in Käfigen gestapelt gewesen, wo sie kaum aufrecht stehen konnten. Die Hunde hätten außerdem einen verstörten und ängstlichen Eindruck gemacht.