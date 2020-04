Streit um Stahlbauteile : Leverkusener Rheinbrücke wird durch Kündigung teurer

Leverkusen Die Leverkusener Rheinbrücke wird nicht nur später fertig, sie wird wohl auch teurer. Straßen NRW will auf den Kosten allerdings nicht sitzen bleiben. Mittlerweile wird immer klarer, dass der Streit um Stahlbauteile aus China schon länger schwelte.

Nach der Kündigung des Vertrags mit dem Baukonzern Porr wird der Bau der wichtigen Leverkusener Rheinbrücke nach Einschätzung von Straßen NRW teurer. „Wir rechnen mit Mehrkosten“, sagte der Sprecher des Landesbetriebs, Bernd Löchter, am Montag. Wie hoch diese sein werden, könne man momentan noch nicht sagen. Die Kalkulation werde Teil der neuen Ausschreibung sein. Zudem wolle man sich die Mehrkosten danach „vom bisherigen Unternehmer“ wiederholen.

Das Volumen für das Großbauprojekt lag zuletzt bei 363 Millionen Euro. Den zugehörigen Vertrag mit dem österreichischen Konzern Porr hatte der Landesbetrieb am Freitag gekündigt. Begründung: Mängel an in China gefertigten Stahlbauteilen. Porr wies die Vorwürfe zurück. Zu erwarten sind nun langwierige Rechtsstreitigkeiten. Zudem muss eine andere Firma die Baustelle übernehmen.