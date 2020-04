Verstoß gegen Corona-Schutzverordnung : Zivilfahnder heben illegales Bordell in Köln-Deutz aus

Köln Eher durch Zufall haben Zivilfahnder der Kölner Polizei im Stadtteil Deutz ein illegales Bordell entdeckt, wo mehrere Prostituerte entgegen der Corona-Schutzverordnung ihre Dienste angeboten haben.

Beamte der Kriminalpolizei Köln haben am Freitagvormittag in einem Haus an der Siegesstraße im Ortsteil Deutz den Betrieb eines dort illegal eingerichteten Bordells unterbunden. Auf das illegale Etablissement stießen die Beamten dabei eher durch Zufall.

Denn eigentlich hatten die Polizisten das Mehrfamilienhaus im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nach einem versuchten Tötungsdelikt in Porz vom 15. April aufgesucht. Den in Deutz gemeldeten und von den Polizisten im Zuge ihrer Umfeld-Ermittlungen gesuchten Osteuropäer trafen sie zwar nicht an. Dafür jedoch in eigens eingerichteten Separees ein halbes Dutzend Prostituierte unterschiedlicher Staatsangehörigkeit.