55-Jähriger in Klinik gebracht : Radfahrer wird in Köln von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Symbolfoto Foto: dpa (Symbolbild)

Köln Eine Straßenbahn hat in Köln-Lindenthal einen Radfahrer erfasst. Der Mann wurde schwer am Kopf verletzt und in eine Klinik gebracht.



Ein 55-jähriger Radfahrer ist am Samstagabend bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Köln schwer am Kopf verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann nach dem Unfall in eine Klinik.