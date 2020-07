Fruchthandelsverband in Bonn : Corona ist nicht für steigende Obst- und Gemüsepreise verantwortlich

Bonn Der Fruchthandelsverband in Bonn macht nicht Corona für gestiegene Obst- und Gemüsepreise verantwortlich. Der Grund dafür sind auch schlechte Ernten in den Erzeugerländern.



Äpfel und Birnen soll man bekanntlich nicht vergleichen. Aber in diesem Frühjahr haben sie doch eines gemeinsam – zusammen mit Beeren, Pfirsichen und Melonen. Im Mai war Obst nach Daten der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) insgesamt rund 16 Prozent teurer als im Vorjahr.

Für Gemüse hatte sich noch im April ein Preisaufschlag von 24 Prozent ergeben. Im Mai waren es aber nur noch acht Prozent. Spitzenwerte erreichte im Frühjahr Kohl mit 44 Prozent höheren Preisen im Vergleich zu 2019. Nur Zwiebeln wurden mit einem Minus von 25 Prozent merklich billiger.

Zahlen Die Deutschen sind Bananenesser Verglichen mit anderem Obst ist der Apfel – häufig aus deutschem Anbau – unangefochten der König der Früchte. 17,1 Kilogramm verbrauchte jeder Haushalt in Deutschland 2019 nach Daten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Bei Bananen waren es 16,2 Kilo oder rund 135 Früchte. Weit abgeschlagen folgen Orangen mit 8,4 Kilo, sogenannte „Easy Peeler“ wie Mandarinen und Clementinen (6,4 Kilo), Melonen (6,3 Kilo), Weintrauben (5,6 Kilo), Erdbeeren (3,7 Kilo) und Birnen (3,1 Kilo). Beim Gemüse liegen die Mengen insgesamt darunter. Spitzenreiter sind Tomaten (11 Kilo), gefolgt von Möhren (8,2 Kilo), Gurken (7,6 Kilo) und Zwiebeln (7,4 Kilo). Insgesamt kaufte ein deutscher Haushalt im vergangenen Jahr 87,6 Kilo Obst für 186,40 Euro und 70,9 Kilo Frischgemüse für 182,50 Euro.

Mit den Folgen des Shutdowns und fehlenden Erntehelfern hatte das indessen kaum zu tun, glaubt man beim Deutschen Fruchthandelsverband. Im Verbandsbüro im Beueler Bergweg führt Geschäftsführer Andreas Brügger die höheren Preise vor allem auf schlechte Ernten in den Erzeugerländern zurück. So sank beispielsweise der Import von Bananen zwischen 2017 und 2019 von 1.418.000 Tonnen auf 1.293.000.

Knappes Angebot treibt Preise

Durch diese Entwicklung hätten die Preise vielfach bereits seit Oktober angezogen. „Während es sonst bei uns eher ein Überangebot und damit deutlich niedrigere Preise gibt als in anderen Ländern der EU, hat das knappere Angebot die Preise getrieben“, erklärt Brügger, der mit vier Kollegen in Vollzeit für 160 Importeure, Großhändler, Direktvermarkter sowie Groß- und Einzelhändler spricht. Wie viele Arbeitsplätze in der Branche damit verbunden sind, kann er nicht sagen.

Bei der Versorgung mit frischem Obst und Gemüse spiele der Import eine entscheidende Rolle, erklärt der Agrarökonom. Nur 20 Prozent allen vertriebenen Obstes stammen von deutschen Plantagen. Beim Gemüse sind es immerhin 40 Prozent. Auch die Umsatzzahlen sind eindeutig. Obstimporten in Höhe von sechs Milliarden Euro stehen Exporte von lediglich 700 Millionen gegenüber. Beim Gemüse ein ähnliches Bild: Für vier Milliarden Euro wurde 2019 importiert, für 405 Millionen Euro exportiert.

Importware aus Südamerika

Die meiste Importware wird heute per Schiff etwa aus Südamerika angeliefert, nur ein geringer Teil auf dem Luftweg als Beiladung in Passagiermaschinen. „Dieser Transportweg ist im Frühjahr mit dem Zusammenbruch des internationalen Luftverkehrs natürlich ausgefallen“, räumt Brügger ein. Frische Mangos, die keine langen Transporte vertragen, wurden damit zur Mangelware. In Deutschland mache den Unternehmen zudem der Mangel an geeigneten Lkw-Fahrern bei der termingerechten Lieferung der heiklen Frischware zu schaffen. „Es fehlen derzeit insgesamt mindestens 50.000 Fahrer“, sagt Brügger.