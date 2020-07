Nach dem Umzug nach Hennef : So geht es der ehemaligen Bonner Fahnenfabrik in der Corona-Krise

So geht es der ehemaligen Bonner Fahnenfabrik in der Corona-Krise

Hennef Die Pandemie hat auch die Bofa-Doublet in Hennef schwer zugesetzt. Einige Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Wie das Unternehmen die Corona-Krise bewältigt, berichtet die neue Geschäftsführung.

Kleine Quadrate aus Stoff – grün, gelb, rot und blau – bedecken die große Arbeitsfläche. Daneben stapeln sich Rollen mit aufgewickeltem Material, und auf dem Boden häufen sich lose Stofffetzen. Am äußeren Rand der Produktionshalle surren Nähmaschinen: Bei der Bonner Fahnenfabrik Bofa-Doublet steht die Produktion auch während der Corona-Pandemie nicht still. Vor zwei Jahren zog das Familienunternehmen aus Bonn in das Gewerbegebiet Hennef-West um und sieht am neuen Standort viele Vorteile.