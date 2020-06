Trotz Corona in die Türkei : Bei Wiedereinreise droht Türkeiurlaubern eine zweiwöchige Quarantäne

Am Flughafen Köln/Bonn starten zu Beginn der Sommerferien am Wochenende deutlich weniger Reisende als üblich in den Urlaub. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf 140 Flüge gehen in den Sommerferien jede Woche ab Düsseldorf in die Türkei. Bei der Wiedereinreise droht Urlaubern eine zweiwöchige Quarantäne. Wirklich kontrolliert werden die Rückkehrer aber nicht.



Ankara, Antalya, Istanbul, Izmir und Kayseri sind die fünf Städte in der Türkei, die in den Sommerferien am häufigsten von Düsseldorf aus angeflogen werden – insgesamt sind es 17 türkische Reiseziele. Am ersten Ferienwochenende rechnet der Airport Düsseldorf mit 55 Abflügen in die Türkei; Freitag mit 17, Samstag mit 16 und am Sonntag mit 22. „In den ersten drei Wochen finden dabei im Schnitt rund 20 Abflüge pro Tag statt, wobei der Tageshöchstwert bei voraussichtlich 23 Abflügen liegen wird“, sagt Flughafensprecher Nicolas Berthold. „Insgesamt entspricht das rund 140 Abflügen pro Woche.“

Damit scheinen sich viele Türkei-Urlauber offenbar nicht davon abschrecken zu lassen, dass sie bei ihrer Rückkehr nach Deutschland womöglich zwei Wochen in Quarantäne müssen. Die Türkei zählt laut Robert Koch-Institut zu den Corona-Risikogebieten; das Auswärtige Amt warnt weiterhin vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in alle Länder außerhalb der EU – und somit auch in die Türkei. Nach Angaben der Bundespolizei ist eine Einreise nach Deutschland weiterhin nur für deutsche Staatsangehörige oder Personen mit deutschem Aufenthaltstitel oder „zwingenden Gründen“ möglich. Am Flughafen weist die Bundespolizei die Rückkehrer auf die Quarantäne-Pflicht hin. „Sie bekommen von uns einen Flyer mit entsprechenden Informationen in die Hand gedrückt“, sagt eine Sprecherin der Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen. Die Reisenden sind demnach verpflichtet, sich bei ihren örtlichen Gesundheitsämtern zu melden und ihnen mitzuteilen, dass sie in de Türkei gewesen sind. Die Ämter überwachen dann die Einhaltung der Anordnung – also der Quarantäne.

Sicherheit Flughafen verhängt Maskenpflicht Damit es nicht noch einmal zu chaotischen Zuständen an den Schaltern kommt wie Ende April, als Hunderte Türkeireisenden sich nicht an die Abstandsregeln hielten, hat der Düsseldorfer Airport in Abstimmung mit den zuständigen Behörden ein Gesundheits- und Maßnahmenpaket zum Ferienstart vorbereitet. Demnach gilt im gesamten Terminal Maskenpflicht, die Mindestabstände müssen eingehalten werden. Counter und Arbeitsplätze mit direktem Kundenkontakt sind mit Schutzscheiben ausgestattet.

„Wir überprüfen aber nicht, ob die Reisenden sich auch an die Anweisungen auf dem Flyer halten und auch zum Gesundheitsamt gehen“, sagt die Sprecherin. Das sei schon aus personellen und organisatorischen Gründen nicht zu leisten. „Wir können schließlich nicht jeden einzelnen Türkei-Reisenden nach seiner Rückkehr in seinem jeweiligen Heimatort in Deutschland aufsuchen“, sagt sie.

Deutlich weniger Reisende

Der Flughafen Köln/Bonn hat bislang keine zusätzlichen Maßnahmen getroffen, um Einreisende aus Risikogebieten wie der Türkei von anderen Reisenden abzuschirmen. Für die Einreisekontrollen sei ebenfalls die Bundespolizei zuständig, heißt es auf Anfrage. Die wiederum erklärt: Alle Einreisenden würden bei den Kontrollen derzeit gleich behandelt werden – auch die, die aus Risikogebieten einfliegen.