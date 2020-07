Trotz Corona-Krise : In Bonn gibt es nur wenige Anträge aufs Wohngeld

Bonn In der Corona-Krise haben nicht mehr Haushalte als sonst den Mietzuschuss verlangt. Überhaupt sinken die Anträge aufs Wohngeld in Bonn seit Jahren.

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise haben in Bonn nicht zu einer Zunahme von Wohngeldempfängern geführt. Das geht aus statistischen Daten von IT.NRW hervor, die die Stadt an die Statistikbehörde meldet. Im Februar hatte das Sozialamt 656 Haushalten Wohngeld als Zuschuss zur Miete und zu den Heizkosten bewilligt. Im März waren es dagegen nur 448 Fälle, im April 413 und im Mai 468.

Die Zahl der Wohngeldempfänger in Bonn nimmt seit Jahren ab

Ganz im Gegenteil: Obwohl seit Jahren von einem eklatanten Mangel an günstigen Wohnungen in der Wachstumsregion Köln-Bonn berichtet wird, nimmt die Zahl der Wohngeldempfänger in Bonn seit Jahren ab. 2012 hatten noch 5435 Haushalte Anspruch auf einen Mietzuschuss. Bis 2015 sank ihre Zahl dann auf 3703 Haushalte ab. Mit der Wohngeldreform, bei der nach sieben Jahren die Entwicklung der Mieten und Einkommen eingerechnet und Nebenkosten für Warmwasser und Heizung einbezogen wurden, stieg die Zahl der Berechtigten wieder auf 5083 Haushalte an.