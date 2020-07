Möbelhersteller berichten : Corona kostet Möbelbranche wahrscheinlich zehn Prozent Umsatz

Der Trend zur hochwertigen Küche hält auch in Corona-Zeiten an. Foto: dpa/Felix Kästle

Bonn Laut des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM) kostet die Corona-Krise die Möbelbranche wahrscheinlich zehn Prozent Umsatz im Gesamtjahr.

Die Tourismuswirtschaft, das Gastgewerbe und die Eventveranstalter sind durch die Corona-Krise seit Monaten schwerst betroffen, wenn nicht gar überhaupt ausgebremst. Nicht so die Möbelindustrie: „Insgesamt dürften wir mit einem blauen Auge davonkommen“, sagte Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM), am Montag in Bad Honnef bei einer online übertragenen Pressekonferenz. Die Umsatzverluste dürften sich bei zehn Prozent in diesem Jahr bewegen.