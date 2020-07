161 Firmen melden Kurzarbeit an : Fast 33.000 Menschen in Bonn ohne Job

Ein Zimmermannsgeselle arbeitet bei der Sanierung des Baudenkmals Riegelhof. Viele deutsche Handwerksbetriebe sind auf Monate ausgebucht und suchen verzweifelt Fachkräfte. Foto: dpa/Nicolas Armer

Bonn Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Region während der Corona-Pandemie schwächt sich im Juni ab. 161 Firmen melden Kurzarbeit an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Rintelmann

Die Arbeitslosigkeit in der Region ist auch im Juni erneut leicht angestiegen. Nach Auskunft der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg von Mittwoch lag die Quote mit 6,6 Prozent 0,2 Prozentpunkte höher als im Mai, aber 1,3 Prozent höher als vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit bewegt sich damit im Wirtschaftsraum leicht über dem allgemeinen Bundestrend von 6,2 Prozent, aber deutlich unter dem Trend in Nordrhein-Westfalen (NRW). Hier ermittelten die Statistiker eine Quote von 7,9 Prozent.

„Im Juni sind die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf dem Arbeitsmarkt in der Region Bonn/Rhein-Sieg weiterhin spürbar“, sagte Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg. Zwar seien die Zugänge im Juni zumeist größer als die Abgänge an Arbeitslosen, doch sei im Vergleich zum Vormonat die Veränderung auf der Zugangsseite abgeschwächt und auf der Abgangsseite erhöht. Krause: „Diese arbeitsmarktliche Dynamik führte aber noch nicht zu einer Entlastung der Gesamtsituation. Trotzdem: die Kurve zur Arbeitslosenquote wird flacher.“

Situation auf dem regionalen Ausbildungsmarkt Arbeitgeber melden 462 weniger Lehrstellen Bis Juni hatten 4499 Jugendliche die Agentur für Arbeit Bonn/Rhein- Sieg um Mithilfe bei der Ausbildungsplatzsuche gebeten. Das waren 580 Personen oder 11,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Unternehmen und Verwaltungen der Region meldeten der Arbeitsagentur im gleichen Zeitraum 4434 Ausbildungsstellen, 462 weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (minus 9,4 Prozent). Ende Juni gab es nach Angaben der Arbeitsagentur Bonn im Zuständigkeitsbereich noch 1859 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz, denen 2223 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüberstanden. „Ausbildungsinteressierte, die noch keinen Ausbildungsplatz haben, sollten nun die Ferienzeit nutzen und sich schnellstmöglich bei unserer Berufsberatung zu informieren“, sagte Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg. Die Chancen in diesem Jahr noch einen Ausbildungsplatz zu erhalten, stünden gut. Coronabedingt könne in vielen Berufen ausnahmsweise auch am 1. Februar 2021 mit der Ausbildung begonnen werden. Für Fragen rund um die Berufswahl stehen die Berufsberater Jugendlichen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Bonn: (0228) 924 1201, E-Mail: Bonn.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. Siegburg: (0151) 12 14 61 37, E-Mail: Siegburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de.

Fast 33.000 Menschen ohne Job

Den Angaben zufolge waren im Juni im Zuständigkeitsbereich der Bonner Agentur fast 33.000 Menschen ohne Job. Das waren 894 mehr als im Mai und 6444 mehr als im Juni 2019.

Besonders ausgeprägt sei der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei von Fluchtmigration betroffenen Menschen sowie bei jüngeren und bei älteren Menschen ausgefallen, resümierten die Bonner Arbeitsmarktforscher.

Für den Mai legte die Statistik nun die endgültigen Daten zu den Anzeigen und betroffenen Personen vor. Danach meldeten im Mai insgesamt 773 Unternehmen der Region Bonn/Rhein Sieg Kurzarbeit an. Im Vorjahr waren dies für den Monat Mai 14 Betriebe. In den Anzeigen der Firmen wurden der Arbeitsagentur für Mai insgesamt 7688 Personen genannt. 123 Betriebe zeigten im Mai aus dem Bereich Handel und Reparatur von Kfz (825 betroffene Personen), 114 Unternehmen aus dem Bereich Gesundheit- und Sozialwesen (661 betroffene Personen), 82 Betriebe aus dem verarbeitenden Gewerbe Kurzarbeit (2752 betroffene Personen) und 55 aus dem Gastgewerbe (647 betroffene Personen) an.

Für Juni erfasst die Statistik zurzeit nur vorläufige Zahlen. Demzufolge zeigten für Juni insgesamt 161 Unternehmen aus der Region Kurzarbeit an. 1878 Beschäftigte waren demzufolge davon betroffen.

Arbeitsmarktforscher sind vorsichtig zuversichtlich

Für die kommenden Monate sind die Arbeitsmarktforscher vorsichtig zuversichtlich. „Die Erwartungen der Arbeitsagenturen hellen sich langsam wieder auf“, fasst das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zusammen. Während Vorlaufindikatoren für die künftige Entwicklung zwar wieder stiegen, habe die Arbeitsmarktentwicklung selbst die Talsohle allerdings noch nicht erreicht.