Massiver Einfluss von Corona : Wilhelm Stolle GmbH schließt Standort in Bad Godesberg

Historie

Die Wilhelm Stolle GmbH ist ein Familienunternehmen in der vierten Generation. Bereits der Urgroßvater von Wolfgang Stolle stellte ab 1898 in Euskirchen Eisenplatten her, auf denen die Dorfschmiede ihre Produkte bearbeiten konnten. In Folge der Industrialisierung zog das Unternehmen nach Bonn. 1997 übernahm Stolle, damals mit Hauptsitz an der Friesdorfer Straße, die Beueler Franz Rübenach GmbH und Co. KG, einen scharfen Konkurrenten. Die Verwaltung des Unternehmens ist bereits in Beuel.