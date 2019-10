Umwelthilfe fordert Feuerwerksverbot : Städte in NRW wollen Böller nicht verbieten

Düsseldorf Die Deutsche Umwelthilfe fordert von der Bundesregierung ein Verbot von Feuerwerkskörpern. Die meisten Städte in Nordrhein-Westfalen lehnen ein grundsätzliches Böller- und Raketenverbot zu Silvester aber ab.

Die Deutsche Umwelthilfe hatte zuvor bundesweit 98 Städte (26 davon in NRW) mit hoher Feinstaubbelastung aufgefordert, die nach ihren Angaben für Luftqualität, Gesundheit und Tierwelt schädliche Böllerei in den Stadtzentren zu verbieten .

„Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage“, sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal. Als Grund führte sie an, dass in ihrer Stadt auch kein signifikant erhöhtes Abfeuern von Silvesterraketen zu beobachten sei. In Bielefeld verweist man auf die Gesetzeslage: „Nach derzeitiger Sach- und Rechtslage besteht unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt eine Verpflichtung oder Möglichkeit der Stadt Bielefeld, flächendeckend im Stadtgebiet das Abbrennen privater Feuerwerke zu untersagen“, so ein Sprecher. Viola Jurić, Referentin des Remscheider Oberbürgermeisters, erklärte: „Auch wir ziehen das nicht Betracht. Auch prüfen wir ein entsprechendes Verbot nicht.“