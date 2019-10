Kurden-Demo in Köln : So zeigt sich der türkisch-kurdische Konflikt in Deutschland

Fridays For Future gegen Türkische Offensive

Bei Demos der Klimabewegung Fridays for Future (FfF) protestieren mehrere Gruppen auch gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien. In Bonn, Köln und anderen Städten solidarisierten sich die Aktivisten mit den vom Einmarsch betroffenen Menschen, sagte eine FfF-Sprecherin am Freitag. Diese wollten in Rojava in Nordostsyrien eine „demokratische und ökologische Gesellschaft“ aufbauen. Lokale und nationale Gruppen hatten zu Aktionen unter dem Motto „Fridays for Peace“ aufgerufen worden. dpa