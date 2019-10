Interview über die Zukunft der Grundrente : Verena Bentele: „Man muss nur mutig genug sein“

Bonn Damit Rentenpolitik sozial ausgewogen und gerecht ist, muss man auch Freiberufler, Selbstständige, Politiker und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen, sagt Ve­rena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK.

Verena Bentele: Es ist vieles angepackt worden – aber nicht konsequent genug. Wenn wir zum Beispiel einen höheren Mindestlohn hätten – deutlich über zwölf Euro pro Stunde –, würden in 30 Jahren deutlich weniger Menschen eine Grundrente brauchen. Die Kindergrundsicherung hätte auf den tatsächlichen Bedarf angepasst werden müssen. Wir haben in Deutschland Kinderarmut. Das ist überhaupt nicht hinnehmbar. Bei der Grundrente kann ich nur hoffen, dass die große Koalition das Richtige tun wird.

Bentele: Eine Grundrente hat nichts mit sozialer Wohltat zu tun. Deshalb sind wir gegen eine Bedürftigkeitsprüfung. Die Grundrente ist eine Stellschraube für Menschen, die sich für die Gesellschaft eingebracht haben, aber zu sehr niedrigen Löhnen gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben. Es geht um den Respekt vor der Lebensleistung. Wir tragen nicht mit, das diese Menschen dann zum Sozialamt gehen und alles angeben müssen, was sie an Wertgegenständen haben.

Bentele: Es ist ein großer Irrglaube, dass Menschen mit niedrigen Löhnen privat vorsorgen können wie es Arbeitnehmer mit ausreichendem Einkommen machen. Herr Merz oder Herr von Stetten stellen sich aber vor, dass alle 50 Euro im Monat zurücklegen können. Alleinerziehende zum Beispiel im teuren Düsseldorf haben nichts, was sie weglegen können, sie sind froh, wenn sie die Klassenfahrt ihres Kindes bezahlen können. Denen zu sagen, sie müssen Aktien kaufen, halte ich in hohem Maße für ungerecht. Manche Politiker machen sich das überhaupt nicht klar. Sie kennen offensichtlich nicht die Geschichten der Menschen, die zu uns kommen. Die können sich die Zuzahlung zu ihren Medikamenten nicht leisten. Ich weiß von Menschen, die am 12. eines Monats noch 50 Euro zum Leben haben.

Bentele: In einer solchen Krise muss man bilanzieren, was man eigentlich alles kann. Nur, weil man einmal daneben geschossen hat, sind die Fähigkeiten und Möglichkeiten ja nicht weg. Das gilt doch auch für die Politik. Wir gewinnen leider nicht immer. Die Rentenkommission arbeitet gerade an einer neuen Rentenpolitik und ich würde mich sehr täuschen, wenn alle Vorschläge des VdK aufgenommen werden würden. Und trotzdem muss ich weitermachen, um mit meinen Themen zu überzeugen. Vielleicht dann eben im nächsten Wahlkampf. Eine alte Sportlerweisheit ist, man braucht ein neues Ziel oder man muss für das alte Ziel einen neuen Weg suchen. Ich habe damals mit 18 Jahren dann noch einen Weltmeistertitel gewonnen – in einer anderen Disziplin.