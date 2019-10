AKK sucht Verbündete : Fragen und Antworten zur internationalen Sicherheitszone in Syrien

Schwierige Gespräche in Sotschi

Wladimir Putin begrüßte seinen Gast mit einem freundlichen Lächeln. „Kaum sind Sie hier, wird das Wetter schön“, sagte der russische Staatschef dem türkischen Staatsschef Recep Tayyip Erdogan, als dieser kurz nach Mittag am Dienstag die Treppe zu Putins Residenz im Schwarzmeer-Badeort Sotschi heraufstieg. Vom Sonnenschein bekamen die beiden Politiker dann aber anschließend nicht mehr viel mit. Stunden später saßen Putin und Erdogan am Abend immer noch zusammen und berieten über die Lage in Nordsyrien nach dem türkischen Einmarsch. Ein Ergebnis war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Damit stand auch nicht fest, ob der türkische Vormarsch in Syrien weitergehen würde.

Klar war, dass Putin seinen Gast Erdogan unter Druck setzen wollte. Russland hatte schon zu Beginn des Treffens am Schwarzen Meer warnende Signale an die türkischen Gäste geschickt. Während Putin den türkischen Staatschef begrüßte, ließ das Außenministerium in Moskau verlauten, der türkische Einmarsch in Syrien verletze die territoriale Integrität des Bürgerkriegslandes.

Für den russischen Staatschef ging es in Sotschi vor allem darum, die türkische Offensive in Syrien zu bremsen und die syrische Regierung - den Partner Moskaus - zu stärken. Putin wollte eine Fortsetzung und Ausdehnung der türkischen Intervention nicht hinnehmen. Dagegen wollte Erdogan grünes Licht aus Moskau, um die geplante „Sicherheitszone“ auf mehr als 400 Kilometer zu erweitern.

Putin hatte laut Medienberichten einen Plan vorbereitet, nach dem die Türkei zusammen mit syrischen Regierungstruppen im Grenzgebiet für Ruhe und Ordnung sorgen soll. Zum russischen Vorhaben gehörte demnach auch der Vorschlag, die syrische Kurdenmiliz YPG – den Gegner der Türkei in Nordsyrien – in die syrischen Streitkräfte zu integrieren. Putin wollte mit Erdogan außerdem über die Kontrolle über die syrischen Ölfelder reden, die bisher von den USA und der YPG gesichert werden.

Das Vorschlagspaket des Kremlchefs würde auf einen Stopp der türkischen Militäraktion und auf eine Zusammenarbeit Ankaras mit dem Regime in Damaskus hinauslaufen – und das hatte Erdogan bisher immer vehement abgelehnt.