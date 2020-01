Kohleausstieg : RWE-Chef: „Der Preis, den RWE zahlt, ist hoch“

Bonn RWE-Chef Rolf Martin Schmitz spricht im Interview über Details des Stellenabbaus, die Dividende, sperrige Verhandlungen und die Zukunft des Hambacher Forsts. Mit ihm sprach Antje Höning.

Herr Schmitz, was bedeutet der Kohleausstieg für die RWE-Beschäftigten?

Rolf Martin Schmitz: Mit dem Kompromiss ist RWE bis an die Grenze des Machbaren gegangen, unsere Beschäftigten tragen die Hauptlast des deutschen Kohleausstiegs. Allein bis 2022 werden wir 3000 Arbeitsplätze in der Braunkohle abbauen, bis 2030 werden es insgesamt 6000 Stellen sein. Das sind 60 Prozent der Stellen, die RWE in Tagebauen und Kraftwerken im rheinischen Revier hat.