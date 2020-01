Beschlossener Kohleausstieg : Fette Rechnung für Steuerzahler und Stromverbraucher

Berlin Fast ein Jahr nach dem Bericht der Kohlekommission steht endlich ein genauer Plan, bis wann und wo genau Kraftwerke vom Netz gehen sollen. Die Entscheidung für die besonders umstrittene Anlage Datteln 4 aber dürfte für viel Wirbel sorgen.

Selten ist ein Politikvorhaben so quälend zäh vorangetrieben worden wie der Kohleausstieg. Schon vor einem Jahr hatte die Kohlekommission den Ausstieg bis 2038 beschlossen, doch geschehen ist bisher nichts. Wieder brauchte es eine nächtliche Krisensitzung im Kanzleramt, um die nächsten Zentimeter auf dem langen Ausstiegspfad zu schaffen. Mit dem, was nun beschlossen wurde, können Energiekonzerne, Bundesländer und Kohle-Kumpel gut leben – Steuerzahler und Stromverbraucher hingegen weniger.

Zudem sollen 40 Milliarden Euro bis 2038 für den Strukturwandel in die Kohle-Regionen fließen. Hier sind Verschwendungen und Mitnahmeeffekte programmiert: So viele Windräder und Forschungsinstitute kann etwa Nordrhein-Westfalen im rheinischen Revier gar nicht planen und fördern, wie es künftig Mittel regnen wird. Das sollte man vom schlechten Beispiel Ruhrgebiet lernen: Staatshilfe allein schafft keinen erfolgreichen Strukturwandel.

Kritische Reaktionen vieler Ökonomen

Entsprechend kritisch fallen die Reaktionen vieler Ökonomen aus. Das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung etwa bezeichnete den Kompromiss als unnötig teuer. „Der Rückgang der Kohleverstromung im letzten Jahr hat die Wirksamkeit von CO 2 -Preisen für den Ausstieg aus der Kohle sehr deutlich gezeigt“, sagte die Energie-Expertin des Ifo-Instituts, Karen Pittel. „Es ist zu bedauern, dass trotzdem ein Kohleausstieg nach Plan weiterverfolgt wird, der die Energiewende unnötig verteuern wird.“ Hätte man von Anfang an stärker auf den Zertifikatehandel gesetzt, wäre der Kohleausstieg preiswerter geworden.