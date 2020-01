Konferenz über die Zukunft der EU : Bürger sollen Zukunft der Europäischen Union mitgestalten

Brüssel. Mit einer Reformkonferenz möchte die Europäische Union bis zu den nächsten Europawahlen 2024 näher an den Bürger rücken. Wie genau das aussehen soll, ist noch nicht klar.

Es herrscht Aufbruchsstimmung in Europa. „Die Menschen wollen, dass wir sie hören“, war einer von vielen entschlossenen Sätzen, die am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg zu vernehmen waren. Dubravka Suica, Vizepräsidentin in der Von-der-Leyen-Kommission, sagte ihn und bestätigte damit, was schon in wenigen Monaten beginnen könnte: eine Konferenz zur Zukunft Europas. Die in die Jahre gekommene EU soll reformiert werden. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron gilt als Ideengeber, er hatte sogar von einer „Neugründung“ gesprochen. Seit Mittwoch liegen die Vorschläge der Volksvertreter auf dem Tisch, in der kommenden Woche will Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sie ergänzen. „Zehn Jahre nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ist es höchste Zeit, den europäischen Bürgern die Möglichkeit zu geben, die Zukunft der Europäischen Union, in der sie leben wollen, zu diskutieren und gemeinsam aufzubauen“, heißt es in den Vorbereitungspapieren des Abgeordnetenhauses. Präsident David Sassoli meinte am Mittwoch: „Diese Konferenz ist eine historische Chance, wir müssen sie nutzen.“