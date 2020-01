Kommentar zum Zölibat : Gegensätze vertieft

Meinung Rom Der emeritierte Papst Benedikt hat sich aus dem Ruhestand erneut zu einem heiklen Thema in der katholischen Kirche zu Wort gemeldet und sich gegen eine Aufweichung des Zölibats ausgesprochen.

Die Veröffentlichung ist wie ein Stock, den der emeritierte Papst dem amtierenden vor die Füße wirft. Franziskus arbeitet derzeit an seinem Abschlussdokument zur Amazonien-Synode. Wenn nicht alles täuscht, wird er darin trotz des Zölibats in Ausnahmefällen die Weihe verheirateter Priester genehmigen. Der Papst hat sich in der Vergangenheit in dieser Hinsicht ausgedrückt.