Corona-Krise : Stamp kündigt Ausweitung der Kita-Betreuung an

Düsseldorf, Essen In NRW dürfen seit Montag auch Alleinerziehende ihre Kinder in die Notbetreuung bringen. Familienminister Joachim Stamp kündigt zudem an, die Kita-Betreuung weiter auszuweiten.



Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die Kita-Betreuung trotz der Corona-Pandemie bis Ende Juni ausweiten. Ziel sei es, „in behutsamen Schritten bis zu den Sommerferien möglichst viele Kinder wieder in die Kindertagesbetreuung zu holen“, sagte NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“.

Die frühkindliche Bildung in den Kindertageseinrichtungen sei von großer Bedeutung für die Entwicklung der Kinder - vor allem für Kinder aus prekären Verhältnissen.

In Nordrhein-Westfalen dürfen seit Montag auch Alleinerziehende ihre Kinder in die Notbetreuung bringen, wenn sie die Kinder wegen Arbeit oder Ausbildung nicht selbst betreuen können. Die Landesregierung weitet das Betreuungsangebot schrittweise aus. Zu Beginn der Pandemie galt es zunächst nur für Familien, die in systemrelevanten Jobs arbeiten und ihre Kinder nicht auf andere Weise betreuen konnten.

Stamp würdigte, Eltern leisteten in der Corona-Krise für die ganze Familie Herausragendes. Besonders Alleinerziehende stünden durch Existenzsicherung und Kinderbetreuung derzeit unter ganz besonderen Belastungen. Mit Blick auf mögliche Lockerungen von Kontaktverboten sagte der Vize-Ministerpräsident: „Bei unseren Entscheidungen haben wir das Wohl aller Kinder im Blick und möchten ihnen schnellstmöglich die Chance auf frühkindliche Bildung und soziale Kontakte wieder ermöglichen.“

