Einzelhandel öffnet teilweise wieder : Stadt Bonn plant Stichproben in Geschäften

BONN. Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern dürfen ab Montag wieder öffnen. Die Stadt Bonn kündigt bereits Kontrollen an. Der Einzelhandelsverband sowie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband fordern dagegen weitere Lockerungen

Ab Montag dürfen auch in Bonn wieder erste Geschäfte bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern öffnen. Darauf hatten sich Bund und Länder bekanntlich am Mittwoch geeinigt. „Das ist ein positives Signal für die Menschen und den Handel“, sagte Oberbürgermeister Ashok Sridharan am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Der Ordnungsdienst werde ab der kommenden Woche „stichprobenartig“ kontrollieren, ob Abstände eingehalten und nicht zu viele Bürger in die Läden gelassen werden. Der OB betonte aber, dass es Aufgabe der Geschäftsbetreiber sei, sich an die Auflagen zu halten.