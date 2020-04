Kritik am Land : Laschet-Vorwürfe sorgen für Ärger in den Kommunen

Düsseldorf Die Kritik von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) an der Coronakrisen-Bewältigung der Kommunen sorgt für viel Ärger. Er hatte angedeutet, dass die Vorbereitungen zur Schulöffnung nicht ausreichend gewesen seien.

„Es ist ein Affront gegen all jene, die vor Ort tagtäglich gegen die Krise und ihre Folgen ankämpfen“, twitterte der Krefelder Oberbürgermeister Frank Meyer (SPD) am Montag. Laschet hatte in der TV-Talkshow „Anne Will“ am Sonntagabend angedeutet , die Kommunen in Nordrhein-Westfalen seien auf die Schulöffnung nicht ausreichend vorbereitet gewesen und hätten etwa nicht rechtzeitig Desinfektionsmittel beschafft.

So sei Alleinerziehenden per Erlass am Freitagabend aufgegeben worden, eine Arbeitgeberbescheinigung vorzuweisen, wenn sie ihre Kinder am Montag in die Notbetreuung bringen. „Wie die Alleinerziehenden dies am Wochenende bewerkstelligen sollen, war im Erlass natürlich nicht geregelt“, sagte der Stadtdirektor.