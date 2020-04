Kommentar zur Diskussion um die Lockerungen : Kassandraruf

Meinung Bundeskanzlerin Merkel hat keine Gelegenheit ausgelassen, angesichts der Verbreitung des Coronavirus auf den Ernst der Lage zu verweisen. Doch manche Länder, allen voran NRW, fahren einen gegensätzlichen Kurs. Die Krise ist eine Probe für den Föderalismus.

Im Bundestag am Donnerstag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut einen Kassandraruf erklingen lassen. „Zu forsch“ ist ihr in Teilen die Geschwindigkeit, in der manche Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen das öffentliche Leben und die Wirtschaft wieder hochfahren.

In diesen Wochen steht so viel auf dem Spiel: die Gesundheit der Bevölkerung, die Wirtschaftskraft des Landes und die Organisation des Staatswesens. Die Krise ist auch eine Probe für den Föderalismus. Die Einführung der nun bundesweiten Maskenpflicht war ein Beispiel dafür, wie es eben nicht laufen sollte. Gleiches gilt für die Bildungspolitik. Dass die Schulen zu unterschiedlichen Zeitpunkten wieder öffnen, ist schon schwer zu vermitteln. Dass aber in einem Land die Abschlussprüfungen für die zehnte Klasse geschrieben werden, im Nachbarland aber nicht, verursacht mehr Schaden als nur ein Akzeptanzproblem. Nächste Woche müssen die Länderchefs in ihrer Konferenz mehr Einigung schaffen, ansonsten büßen sie erheblich an Glaubwürdigkeit ein.