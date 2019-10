„Ihr macht echt coole Sachen“ : Siebenjähriger bewirbt sich bei der Feuerwehr München

München Obwohl es noch ein paar Jahre dauern wird, bis der Siebenjährige Elias bei der Berufsfeuerwehr einsteigen kann, wollte sich der kleine Junge nicht weiter gedulden. Also schickte er der Feuerwehr München kurzerhand jetzt schon ein Bewerbungsschreiben.

Sein Traumberuf ist Feuerwehrmann: Ein siebenjähriger Junge aus Schwaben will seinen Traum sofort verwirklichen und hat sich kurzerhand bei der Feuerwehr beworben. Elias aus Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) schickte sein Bewerbungsschreiben an die Berufsfeuerwehr in München, wie die Brandbekämpfer mitteilten. Dort sucht man noch bis Ende des Jahres ganz offiziell nach Auszubildenden. „Ihr macht echt coole Sachen. Ich möchte mich heute schon um eine Stelle bewerben“, schrieb Elias in seinem Brief.