Diebstahl auf offener Straße : Immer mehr Luxusuhren in Paris gestohlen

Paris. In Paris werden immer häufiger hochpreisige Uhren auf offener Straße gestohlen. Zu den Opern der Überfälle zählen vor allem Männer. Nicht immer sind die Täter Teil von spezialisierten Banden.

Es ist eine Sache von Sekunden. Ein scheinbar harmloser Passant fragt nach der Uhrzeit, der Angesprochene gibt arglos Auskunft, in diesem Moment reißt der Dieb dem Besitzer seine Luxusuhr vom Handgelenk und verschwindet. Die Polizei in Paris ist alarmiert, denn die Zahl solcher Überfälle ist in der Stadt zuletzt sprunghaft angestiegen. Über 70 gemeldete Überfälle sind es allein schon in diesem Jahr. Bisher letztes Opfer war ein Geschäftsmann aus Japan. Ihm wurde vor der Tür des Fünfsternehotels Napoléon auf der Avenue de Friedland eine sündhaft teure Uhr von Richard Mille gestohlen. Der Preis: über 750 000 Euro.