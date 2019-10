Bei Stierkampf : Bekannter Torero in Madrid lebensgefährlich verletzt

Bekannter Torero in Madrid lebensgefährlich verletzt

Ein bekannter Torero ist am spanischen Nationalfeiertag bei einem Stierkampf in Madrid lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild).

Madrid Ein bekannter Torero ist am spanischen Nationalfeiertag bei einem Stierkampf in Madrid lebensgefährlich verletzt worden. Er soll mit der Nichte von Spaniens König liiert sein.

Wie die Organisatoren des Stierkampfes in Madrid am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilten, verletzte ein Stier den 27-jährigen bekannten Torero Gonzalo Caballero mit seinen Hörnern am linken Oberschenkel.