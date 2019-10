„Klare Regelung ohne Schlupflöcher nötig“ : Drogenbeauftragte fordert Außenwerbeverbot auch für E-Zigaretten

Berlin Ein Werbeverbot für alle Rauchprodukte - das wünscht sich die neue Bundesdrogenbeauftragte Daniela Ludwig aus der CSU. Sie will nicht zwischen herkömmlicher Zigarette und ihren elektronischen Ablegern unterscheiden.

Sie wolle nicht kleinreden, dass E-Zigaretten Erwachsenen dabei helfen könnten, von der herkömmlichen Zigarette wegzukommen, sagte Ludwig. "Wir dürfen aber nicht zul­‑assen, dass Jugendliche zum Dampfen verführt werden". Wenn die Tabakindustrie mit Liquids werbe, die nach Kaugummi und Popcorn schmeckten, "dann ist doch ganz klar, dass sich das nicht an den Erwachsenen richtet, der umste­igen will". Hier gehe es um das Ansprechen von Jugendlichen.

Elektrische Zigaretten, bei denen nikotinhaltige Flüssigkeit verdampft wird, gewannen in den vergangenen Jahren weltweit enorm an Beliebtheit. Zuletzt wurde jedoch in den USA eine Reihe von Lungenerkrankungen und Todesfällen mit dem Rauchen von E-Zigaretten in Verbindung gebracht. Immer wieder diskutieren Forscher über die Chancen und Risiken der Dampfgeräte.