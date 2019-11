Der Schöpfer Phantásiens : Michael Ende blieb die Anerkennung lange verwehrt

Noah Hathaway als der junge Krieger Atréju mit dem Glücksdrachen Fuchur: Mit der Verfilmung seiner „Unendlichen Geschichte“ von 1984 war Ende nichts weniger als zufrieden. Foto: picture-alliance/ dpa/dpa

Bonn Er schrieb Welterfolge wie „Die unendliche Geschichte“, „Jim Knopf“ und „Momo“. Er prägte die deutsche Literatur mit, und ihr war es egal: Am 12. November wäre Michael Ende 90 Jahre alt geworden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Staffen-Quandt, epd

Es war Anfang der 1970er Jahre, als Michael Ende genug hatte von Deutschland. „Mir bleibt hier die Luft zum kreativen Arbeiten weg“, soll der Autor damals gesagt haben – er zog nach Italien. Literaturkritiker hatten Ende als „Schreiberling für Kinder“ diskreditiert, sie hatten ihm „Eskapismus“ und „Fluchtliteratur“ vorgeworfen, wie sich sein langjähriger Wegbegleiter und Lektor Roman Hocke erinnert. Seine Erzählungen würden die Kinder nicht auf das richtige Leben vorbereiten, kritisierten selbst Freunde. Unweit von Rom ließ Ende sich nieder und schrieb seinen Bestseller „Momo“. Am 12. November wäre der Erfolgsautor 90 Jahre alt geworden.

Michael Ende wurde 1929 in Garmisch-Partenkirchen geboren, zog kurze Zeit später mit seinen Eltern nach München. Dort erlebte er als Sohn des surrealistischen Malers Edgar Ende die Künstlerszene – und den langen Arm des NS-Regimes, das die Werke seines Vaters als „entartet“ diffamierte. Nach dem Krieg machte er Abitur an der Stuttgarter Waldorfschule, studierte an der Schauspielschule Otto Falckenberg in München. Später war er Filmkritiker für den Bayerischen Rundfunk.

In dieser Zeit schrieb er auch das Manuskript für „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“. Das Buch erschien 1960, wurde zum wirtschaftlichen Erfolg und mit dem Kinderbuchpreis ausgezeichnet. Die Anerkennung des Feuilletons aber blieb Ende lange verwehrt. So geht es etlichen Kinder- und Jugendbuchautoren, sagt der Frankfurter Literaturwissenschaftler Hans-Heino Ewers: „Bis auf wenige Ausnahmen ignoriert sie die Kritik.“ In den Redaktionen lande sie oft nicht bei den Kritikern, sondern auf dem Geschenkestapel.

Großer Erfolg bei den jungen Lesern

Dem entgegen steht der große Erfolg Endes bei den jungen Lesern: Seine Bücher wurden in mehr als 50 Sprachen übersetzt, manche seiner Werke hielten sich mehr als ein Jahr lang auf den Bestsellerlisten. Dazu gehören „Die unendliche Geschichte“, sein fantastisches Meisterwerk, das vom jungen Bastian Balthasar Bux und der zauberhaften Parallelwelt „Phantásien“ handelt. Oder auch „Momo“, die Geschichte von dem kleinen wundersamen Mädchen, das gegen die „Zeitdiebe“ kämpft, eine wunderbare Metapher auf Kapitalismus, Leistungsdruck und Konsumwahn – es wurde mit dem Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, millionenfach verkauft und mehrfach verfilmt.

Endes Die Werke von Michael Ende Michael Endes Werke sind fast alle im Stuttgarter Verlag Thienemann erschienen. Eine Auswahl: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer (272 S., 17 Euro); Jim Knopf und die Wilde 13 (280 S., 15 Euro); Momo (304 S., 15 Euro); Die unendliche Geschichte (480 S., 20 Euro); Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch (240 S., 15 Euro). Derzeit vergriffen ist Endes düster-surrealistische Geschichtensammlung Der Spiegel im Spiegel von 1984, die eine ganz andere, weit weniger heitere Seite der Gedankenwelt des Autors zeigt (Weitbrecht-Verlag, 329 S., antiquarisch ab 97 Cent).

„Sowohl in der Literaturwissenschaft als auch in der Literaturkritik gibt es in Deutschland eine Hilflosigkeit bei Phantastik und Fantasy“, glaubt Ewers. Erst die Filme etwa zu Tolkiens „Der Herr der Ringe“ hätten diese Genres den Deutschen nähergebracht. Während Fantasy in englischsprachigen Ländern längst ein anerkanntes Genre sei, habe der deutsche Sprachraum in diesem Punkt Nachholbedarf. „Peinlicherweise betrifft das auch mich. Erst auf Drängen meiner Studierenden hin habe ich mich mit Fantasy beschäftigt“, sagt der emeritierte Literatur-Professor der Uni Frankfurt.

Lesen Sie auch Romanfragment von Michael Ende vollendet : So liest sich das neue Buch von Michael Ende

„Er wollte nur gute Geschichten schreiben“

Der Ende-Kenner ist sich sicher, dass der Autor unter der Nichtwürdigung seines Werks zeitlebens gelitten hat. Daran sei vor allem ein Missverständnis schuld: „Ende hat sich nie als literarischer Pädagoge verstanden, er wollte nur gute Geschichten schreiben“, sagt Hocke, der heute als Literaturagent arbeitet und eine Michael-Ende-Internetseite betreibt: „Er hat auch nie dezidiert für Kinder geschrieben, sondern für das Kind im Menschen.“

„Es ist Zeit, die Erwachsenendimension seines Werkes entdecken“, sagt auch Ewers. Ende sei ein politischer Autor gewesen, seine Texte voller Bedeutungsebenen. „Jim Knopf“ sei ein aufklärerischer Text mit einem modernen Helden, „Momo“ ein offen politischer Roman und „Die unendliche Geschichte“ gesellschaftskritisch durch und durch – und obendrein „wohl eines der schwersten, komplexesten Werke der deutschen Gegenwartsliteratur“. Und was den gern vorgebrachten Vorwurf des „Eskapismus“ angeht, hätte Ewers auch einen Ausspruch des Fantasy-Großmeisters J.R.R. Tolkien anführen können: „Die einzigen, die etwas gegen Eskapismus haben, sind die Gefängniswärter.“ Der Literaturkritiker Denis Scheck fügt hinzu: „In Deutschland wimmelt es von solch literarischen Gefängniswärtern, getarnt als Lehrer, Professoren, Kritiker.“

Lesen Sie auch Quiz zum 70. Geburtstag : Testen Sie ihr Wissen zur Augsburger Puppenkiste

Kritik an der modernen Gesellschaft

Hocke ergänzt: „Die philosophisch-politische Dimension und die vielen Bedeutungsebenen erschließen sich einem als Kind natürlich nicht – trotzdem ist es ein faszinierendes Kinderbuch, genau das macht die Qualität aus.“ Er wünsche sich, „dass man diese »Innenwelten« in Endes Literatur erkennt, nicht nur das Offensichtliche“.