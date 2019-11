Französischer Badeort : Tüten mit Kokain am Strand in Lacanau angeschwemmt

Lacanau Beim französischen Badeort Lacanau werden seit Tagen Tüten mit Kokain angeschwemmt. Das lockt auch Glücksritter an den Strand.



Das Meer hat immer wieder Überraschungen parat. So staunten die Spaziergänger am Strand des französischen Badeortes Lacanau nicht schlecht, als sie zwischen toten Quallen und allerlei Treibholz in diesen Tagen auch mehrere Tüten mit einem weißen Pulver entdeckten. Der Inhalt ließ sich schnell ermittelt: Kokain. Die Polizei reagierte schnell und schickte sofort einige Leute an den Atlantik, der in diesem Bereich im Sommer wegen seiner Wellen vor allem bei Surfern sehr beliebt ist. Die Beamten wurden schnell fündig und stellten auf einem Strandabschnitt von mehreren Kilometern Länge noch weiter Beutel sicher. Insgesamt wurden bis jetzt fast 800 Kilogramm eingesammelt. Wie Fachleute bestätigen, sei das Rauschgift von hoher Qualität und weise einen Reinheitsgrad von 83 Prozent auf. Auf dem Schwarzmarkt wird dafür pro Gramm zwischen 50 und 70 Euro bezahlt.

Damit die Menschen nicht auf dumme Gedanken kommen, hat die Polizei den Strand in Lacanau inzwischen abgesperrt. Zu Recht, denn die Nachricht von dem Kokain-Fund verbreitete sich schnell und manch einer hofft auf das schnelle Geld. Nun wurde ein junger Mann festgenommen, der gerade dabei war, das Meer nach den begehrten Beuteln abzusuchen. Wie sich herausstellte war auch er fündig geworden und hatte in einer Tasche rund fünf Kilo Rauschgift bei sich. „Der 27-Jährige ist mehrere Kilometer am Strand entlanggegangen und trug fünf Säckchen mit Kokain bei sich“, teilte die Polizei mit. Ihm drohen nun bis zu zehn Jahren Haft. Kleiner Nebeneffekt: bei der Durchsuchung des Hauses, in dem der Festgenommene gewohnt hat, fanden die Beamten auch noch eine kleine Cannabis-Plantage.

