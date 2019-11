Polizei Mainz ermittelt : 120 Schoko-Nikoläuse aus Kita gestohlen

Mainz Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl aus einer Kindertagesstätte in Nieder-Olm. Noch unbekannte Täter sind am Wochenende in die Einrichtung eingedrungen und haben neben Geld auch Dutzende Schoko-Nikoläuse gestohlen.



Aus einer Kindertagesstätte im rheinland-pfälzischen Nieder-Olm haben Unbekannte 120 Schokoladenweihnachtsmänner gestohlen. Wie die Polizei in Mainz am Dienstag mitteilte, wurden am Wochenende zwei Fenster aufgehebelt. Aus einem Stahlschrank wurden Wertgegenstände, Bargeld und die 120 Nikolausfiguren aus Schokolade gestohlen.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Hinweise auf die Täter gab es zunächst nicht. Die Beamten baten daher mögliche Zeugen um Mithilfe.

