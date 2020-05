Am Flughafen Köln/Bonn gestartet : Drei Deutsche bei Einreiseversuch nach Mallorca zurückgewiesen

Palma de Mallorca/Köln Drei Deutsche sind bei der versuchten Einreise auf dem Flughafen der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca gestoppt und in ihre Heimat zurückgeschickt worden. Gestartet waren sie am Flughafen Köln/Bonn.

Wer derzeit in das beliebte Urlaubsland einreisen will, trifft auf strenge Kontrollen durch die Polizei. Wer keinen ersten Wohnsitz in Spanien vorweisen kann oder aus als wichtig erachteten beruflichen Gründen einreist, hat gute Chancen, so wie die drei Deutschen am Montag direkt zurück in die Heimat geschickt zu werden.