Seit der Corona-Pandemie : Bürger kaufen Lebensmittel seltener, bewusster und online ein

Göttingen/Berlin Mit der Maske in den Supermarkt. Das mag nicht jede und jeder, zumal es Lebensmittel auch online zu kaufen gibt. Aktuelle Studien zeigen, wie beliebt Online-Supermärkte aktuell sind und wie Kunden ihr Kaufverhalten ändern.

Allerdings lässt sich das Gros der Käuferinnen und Käufer nicht vom Gang in und auf Märkte abhalten: 65 Prozent gehen auch weiterhin in den Supermarkt (zuvor 75 Prozent) und 58 Prozent (71 Prozent) zum Discounter. „Gewinner“ der Krise in Sachen Einkaufsverhalten sind zudem Wochenmärkte mit 43 Prozent (37 Prozent) und Hofläden mit 27 Prozent (23 Prozent).

Angst vor steigenden Preisen war zu Beginn besonders hoch

Was die Deutschen in der Corona-Krise einkaufen

Forscherinnen und Forscher der Hochschule ermitteln seit Mitte April in einer deutschlandweiten Konsumentenbefragung, wie sich die Corona-Pandemie auf das Einkaufs-, Ernährungs- und Kochverhalten auswirkt. Die Studie erfolgt in drei Erhebungswellen, dieselben Personen werden also drei Mal im Laufe der Pandemie online befragt. Die Befragung sei im Blich auf Alter, Geschlecht, Bildung und regionale Verteilung repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland, hieß es. An der ersten Runde nahmen 947 Personen teil.