Urlauber und Hoteliers hoffen : So könnte der Mallorca-Urlaub im Sommer doch noch klappen

Mögliche Ansteckungsgefahr

Für viele gehören Strandbesuch und Partymachen am Ballermann zum Mallorca-Urlaub einfach dazu. Doch ist das in Zeiten von Corona überhaupt möglich? Voraussetzung für den Sommerurlaub auf Mallorca ist natürlich zunächst einmal, dass die Reisebeschränkungen gelockert werden und die Hotels auf Mallorca wieder aufmachen. Ob dann allerdings auch die großen Partytempel an der Playa de Palma wie „Bierkönig“ und „Megapark“ wieder öffnen, ist eher unwahrscheinlich. Denn normalerweise feiern dort dichtgedrängt jeweils mehrere tausend Partywütige Urlauber - und Veranstaltungen mit so vielen Menschen sind vorerst untersagt. In den Großraum-Partylocations wäre es schwer, die Abstandsregeln einzuhalten. Wenn überhaupt, musste die Zahl der Gäste erheblich reduziert werden. Und ob sich das dann noch für die Betreiber lohnt, ist fraglich.

Bleibt den Urlauber dann zumindest der Strandbesuch? Offiziell sind Sonnen und Baden am Strand ab Stufe drei des vierstufigen Corona-Exits in Spanien wieder erlaubt. Diese dritte Phase startet auf Mallorca fühestens am 8. Juni. Ein normaler Strandbesuch wird es dann aber nicht. So wird es auf jeden Fall Abstands- und Hygienregelungen geben. Glasscheiben zwischen den Strandliegen, wie es ein Anbieter in Italien bereits vorgeschlagen hat, soll es auf Mallorca aber nicht geben. Doch wie sieht es mit einer möglichen Ansteckungsgefahr über das Wasser oder den Sand aus? Laut einer Studie des spanischen Tourismusministeriums und des spanischen Wissenschaftsrates CSIC gehe hier keine Gefahr aus: „Das Natriumchlorid zerstört das Virus. Daher kann es kaum bis gar nicht im Meer überleben. Man kann sich nicht anstecken, wenn man Meerwasser in den Mund bekommt oder trinkt", zitiert die Mallorca-Zeitung einen an der Studie beteiligten Wissenschaftler. Auch im Sand sei der Salzgehalt hoch genug. Dazu komme die UV-Strahlung der Sonne und die Hitze, die dem Virus zusetzen. Auch für Hotel-Pools, Schwimmbäder, Spas und Saunen schätzen die Forscher die Risiken einer Ansteckung gering ein. (Michael Wrobel)