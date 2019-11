Kommentar zur Nato : Fehlende Konzepte

Meinung Berlin Wenn es die Nato nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Die Bedrohungen sind zu groß, als dass einer sie allein bewältigen könnte. Doch der Nato fehlen überall Konzepte, kommentiert Gregor Mayntz.

Was wäre von einem Wertebündnis zu halten, das sich gerade gebildet hat, um europäische und nordamerikanische Staaten sicherer zu machen und das bei seinen ersten Schritten auf die Nase fällt. Das Szenario: Der amerikanische Partner warnt vor einem Risiko für die nationale Sicherheit – durch deutsche Autos! Dann zieht er ohne Absprache seine Truppen aus Syrien zurück, was Soldaten des französischen Partners in Lebensgefahr bringt. Der türkische Partner eröffnet das Feuer auf Verbündete des amerikanischen Partners. Als Effekt wird der Terrorismus gestärkt. Ergebnis: Dieses Bündnis hätte die Situation unsicherer gemacht und könnte wieder weg.

In dieser Situation eine „Frischzellenkur“ zu verabreichen, wie Außenminister Heiko Maas vorschlägt, ist vom Bild her verunglückt. Die Methode ist bei Hirntoten medizinisch untersagt und nachweislich untauglich. Vom Prinzip her verspricht sie aber den einzig möglichen Ausweg: Die Nato braucht ein neues Selbstverständnis. Allerdings scheint US-Präsident Donald Trump insgeheim die Nato doch für „obsolet“ zu halten, könnte Macron von der Idee geleitet sein, die „grande nation“ zu neuer Geltung zu bringen. So hat das Bündnis wenig Chancen, sich neu zu erfinden.