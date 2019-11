Kommentar zur Digitalisierung in Deutschland : Verheerende Bilanz

Kommentar zur Digitalisierung in Deutschland

Meinung Berlin Die Mobilfunk-Empfangsqualität lässt bundesweit zu wünschen übrig. Die Bilanz der Bundesregierung beim Ausbau von schnellem Internet ist verheerend, kommentiert Eva Quadbeck.

Die deutschen Begriffe „Kindergarten“ und „Waldsterben“ haben sich auch international durchgesetzt und werden weltweit mit Deutschland verbunden. Es könnte sich noch ein weiterer Begriff dazugesellen: „ Funkloch “. In kaum einem anderen Industriestaat reißen Telefonate und Internetverbindungen so häufig ab oder sind gar unmöglich wie hierzulande.

Die Bilanz der Bundesregierung beim Ausbau von schnellem Internet ist verheerend. Seit 15 Jahren hangelt man sich von einer vollmundigen Ankündigung zur nächsten. Geschehen ist viel zu wenig. Die Verantwortung für ein digitalisiertes Deutschland ist in der Bundesregierung auf viel zu viele Staatssekretäre und Minister verteilt. Einen Masterplan hat ohnehin nie jemand entwickelt. Hinzu kommt, dass die Bildungsministerin, die auch ein Stück vom ungebackenen Digital-Kuchen für sich beansprucht, dann auch noch mit dem Hinweis, man benötige 5G nicht an jeder Milchkanne, völlig falsche Signale in die Debatte sendete.