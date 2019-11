Kommentar zur Lage im Iran : Nicht zu früh freuen

Richard Grenell, Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Amerikanische Diplomaten und Politiker wollen die Unruhen im Iran unterstützen, um dem Mullah-Regime zu schaden. Am wahrscheinlichsten ist, dass das Regime auch diesmal die Oberhand behält. Die USA sollten sich deshalb nicht zu früh freuen, kommentiert Thomas Seibert.

Eine leidgeprüfte Bevölkerung erhebt sich gegen ein Regime, das die Grundbedürfnisse der Bürger immer weniger gut befriedigen kann – und die Staatsgewalt reagiert mit Härte und einer landesweiten Abschaltung des Internets. Die Unruhen im Iran gleichen in vielen Aspekten jenen Protestwellen, die derzeit auch durch den Irak und durch Libanon rollen.

Wie den Demonstranten in ihrer regionalen Nachbarschaft geht es auch den Iranern um eine Verbesserung ihrer Lebensumstände und um Protest gegen Regierende, die immer nur den Normalbürgern in die Tasche greifen. Im Libanon entzündeten sich die Demonstrationen an einer geplanten Steuer für den Kommunikationsdienst WhatsApp – im Iran war es eine drastische Erhöhung der Spritpreise.