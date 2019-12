Posten des kaufmännischen Direktors : Machtkampf in der Bonner Uniklinik scheint entschieden

BONN. Der Aufsichtsrat des Bonner Universitätsklinkums (UKB) hat beschlossen, Gespräche mit internem Kandidaten für den Posten des kaufmännischen Direktors zu führen. Es wäre der Bewerber, für dessen Einstellung sich der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Holzgreve stark gemacht hatte.

Es ist wahrscheinlich, dass der Posten des kaufmännischen Direktors am Uniklinikum Bonn (UKB) mit einem UKB-internen Mitarbeiter besetzt wird. Es wäre der Bewerber, für dessen Einstellung sich der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Holzgreve stark gemacht hatte. Wie der GA aus verlässlicher Quelle erfuhr, hat der Aufsichtsrat am Montag beschlossen, auf den Mitarbeiter zuzugehen und mit ihm Gespräche zu führen. Es ist jener Kandidat, der beim Auswahlverfahren bis in die letzte Runde gekommen war.

Holzgreve bat demnach um Rechtsprüfung und nannte als mögliche Argumente, Dzwonnek habe keine Erfahrung im operativen Geschäft einer Uniklinik vorzuweisen, außerdem sei ihr Ehemann Helmut Rubin in der Findungsphase Aufsichtsrats-Mitglied gewesen. Das Ministerium beanstandete in seinem Gutachten zwar nicht die Rolle Rubins. Er hatte sein Mandat niedergelegt, nachdem ein Headhunter seine Frau auf Wunsch des Aufsichtsrats angesprochen hatte.

Befangenheits-Vorwürfe gegen Uni-Rektor Michael Hoch

Ein Gegengutachten des Aufsichtsrats kam zu dem Ergebnis, die Einwände des Ministeriums seien haltlos. Hoch und Gottschalk hätten in keinem Abhängigkeitsverhältnis zu Dzwonnek gestanden, weil Dzwonnek bloß einfaches Hochschulratsmitglied sei. Eine Unternehmensberatung habe die Einstellung der ehemaligen DFG-Generalsekretärin, Unikanzlerin und Staatssekretärin seinerzeit empfohlen, weil sie als Top-Managerin sehr erfahren sei, vor allem in der Forschung. Die Mehrheit des Aufsichtsrats sah in Dzwonnek eine Führungspersönlichkeit auf Augenhöhe mit dem Vorstandsvorsitzenden Holzgreve. Der UKB-interne Kandidat schnitt zwar nach Einschätzung der Headhunter ordentlich ab, ihm fehle es aber an Erfahrung in der Führung einer großen Mitarbeiterschaft.