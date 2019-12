Diebstahl in Tannenbusch : Taschendiebe bestehlen 85-Jährigen in Bonn mit „Drängel-Trick“

Foto: DPA

Bonn Ein 85-Jähriger ist beim Aussteigen aus einem Bus der Linie 602 bestohlen worden. Die unbekannten Diebe nutzten dafür den sogenannten „Drängel-Trick“. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Täter sollen am Mittwoch gegen 13.40 Uhr in einem Bus der Linie 602 einen 85-Jährigen bestohlen haben. Wie die Polizei mitteilte, hielt der Bus, der in Richtung Tannenbusch fuhr, gerade an der Haltestelle Zeisigweg an, wo der Senior aussteigen wollte.

Beim Aussteigen erzeugten ein Mann und eine Frau ein Gedrängel, in dessen Verlauf die Frau vermutlich absichtlich gegen den 85-Jährigen stieß. Ehe sich der Senior versah, hatte einer der beiden Tatverdächtigen in seine Tasche gegriffen und einen Umschlag mit Bargeld entwendet, welches er zuvor von einer Bank am Münsterplatz abgehoben hatte. Als ein aufmerksamer Passant den Mann auf den Diebstahl aufmerksam machte, ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht über den Lievelingsweg in die Bornheimer Straße und von dort in die Brühler Straße. Der Senior ging derweil nach Hause und alarmierte die Polizei.

Zu den Tatverdächtigen liegen den Ermittlern zufolge keine näheren Beschreibungen vor. Die Polizei sicherte die Videoaufnahmen aus dem Bus und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0228/150.