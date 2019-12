Betrug durch falsche Polizisten : Taxifahrer aus Königswinter rettet Seniorin vor Abzocke

Bonn Taxifahrer Husam Alkhatip hat verhindert, dass eine 78 Jahre alte Frau um ein Vermögen gebracht wurde. Falsche Polizisten hatten sie dazu gebracht, 50.000 Euro von der Bank abzuheben. Doch ihre Pläne wurden durchkreuzt.

Die 78-Jährige aus Königswinter wurde vormittags von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Durch geschickte Gesprächsführung überzeugten sie die Frau davon, dass es sich bei ihrem Geld auf der Bank möglicherweise um Falschgeld handeln würde. „Sie sollte das Geld abheben und an einen angeblichen Kriminalbeamten übergeben“, so ein Polizeisprecher. Man würde die Seriennummern der Scheine überprüfen. Wenn alles in Ordnung sei, würde man ihr das Geld später wieder aushändigen. Die Telefonbetrüger schickten sogar ein Taxi, das die Frau zur Bank bringen sollte. Am Steuer: Husam Alkhatip.