Gestatten: Beethoven! : Der General-Anzeiger lädt Schüler ins Opernhaus ein

Bonn. General-Anzeiger und städtisches Theater laden drei Klassen zum Schülerkonzert ins Opernhaus ein

Der General-Anzeiger lädt drei Schulklassen zum Schülerkonzert „Gestatten: Beethoven!“ am 7. Februar 2020 um 11 Uhr ins Opernhaus ein. Im Nachgang haben die Klassen die Gelegenheit, im Rahmen des Medienprojekts Klasse! einen Artikel über das Konzert zu verfassen, der im General-Anzeiger veröffentlicht wird.

Das „szenische Portrait eines musikalischen Revolutionärs“ will jungen Menschen den Charakter Ludwig van Beethovens, die Zeit, in der er lebte, und die Geschichten hinter seinen Werken näherbringen. Auf unterhaltsame Weise entführen die Darsteller das Publikum zwischen den Stücken – dargeboten vom Beethoven Orchester Bonn – in das Wien zu Beethovens Zeiten und lassen den Komponisten und seine Weggefährten zu Wort kommen.