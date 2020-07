Bauarbeiten an Anschlussstelle : Sperrung am Endenicher Ei sorgt im Feierabendverkehr für Stau

Bonn Bauarbeiten am Endenicher Ei haben am Mittwoch für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Autofahrer müssen dort auch zukünftig mit Stau rechnen - die Anschlussstelle bleibt noch die kompletten Sommerferien über zu.

Wegen der Sperrungen am Endenicher Ei müssen Autofahrer im Feierabendverkehr am Mittwoch mehr Zeit einplanen. Rund um die Anschlussstelle nahe der Viktoriabrücke staute es sich am Mittwochnachmittag auch in den umliegenden Straßen. Grund dafür sind Arbeiten des Landesbetriebs Straßen NRW, der über die kompletten sechs Ferienwochen die Strecke sperrt.