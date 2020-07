Kritik an Neubau-Projekt : Tausendfüßler in Bonn soll wesentlich breiter werden

Bonn 40 statt 20 Meter: Der Tausendfüßler-Neubau ist doppelt so breit geplant wie bisher. Kritiker halten das in Zeiten des Klimawandels für falsch. Auch die Kostenschätzungen sind gestiegen.

Während die Corona-Krise das öffentliche Leben noch einschränkt, laufen also die Vorbereitungen für die Offenlage der Planungen des Ausbaus von derzeit vier auf dann sechs Spuren mit jeweils einer Standspur je Richtung. Wann sie beginnen wird, steht nach Aussagen der Bezirksregierung noch nicht fest. Die Planfeststellung ist ein Verwaltungsakt, in dessen Zuge betroffene Bürger Zweifel äußern dürfen. Die Folge können Klagen sein.

In der jüngsten Stadtratssitzung wollte die Linke noch einmal Druck ausüben, um den Radweg auf dem Tausendfüßler verwirklichen zu können. Für ihren Antrag, die Verkehrsministerien in Land und Bund aufzufordern, auf den Bau einer dritten Autospur zu verzichten und stattdessen einen Radweg zu errichten, fand sich keine Mehrheit. Nur Grüne und SPD stimmten zu. Die SPD hatte ihrerseits den nicht mehrheitsfähigen Vorschlag unterbreitet, die dritte Spur zunächst zu bauen und deren Nutzungszweck offenzulassen.

Größe des Projekts sei nicht „enkelgerecht“

Gerber, von Beruf Ingenieur, hat erhebliche Bedenken wegen der Ausmaße. Die Verdopplung der Fahrbahnbreite, das Fehlen eines Radwegs, die 15 Jahre alte Planung, der Stadtratsbeschluss zum Klimanotstand: All das will in Gerbers Kopf nicht zusammenpassen. „Die Meteorologen haben an den heißesten Tagen in Bonn mehr als 40 Grad Celsius gemessen, das wird noch schlimmer.”