Ökumenische und inklusive Ausprägung : Stadt Bonn sucht Träger für Kita im Neubaugebiet Westside

Das Quartier Westside soll 2024 stehen

Beim Bauprojekt Westside handelt es sich um eine der größten Quartiersentwicklungen in Bonn. Alte Bonner erinnern sich noch, dass der französische Chemiekonzern Arkema auf dem Gelände zwischen Siemensstraße und Am Propsthof ansässig war. Dort wurden Kleber für die Textil-, Automobil- und Elektronikindustrie produziert. Nachdem die Fabrik komplett niedergelegt und der Untergrund fundiert worden ist, wächst die Baustelle zusehends in die Höhe.

Geplant sind auf gut 60 000 Quadratmetern rund 550 Miet- und Eigentumswohnungen. 40 000 Quadratmeter sind für gewerbliche Nutzung vorgesehen. Gedacht ist aber auch an Gastronomie und Einzelhandel. Laut Eigentümer der Gewerbeflächen, Corpus Sireo Real Estate, hat die Vermarktung des Projektes begonnen. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Projektentwickler des neuen Stadtquartiers ist das Unternehmen Instone Real Estate, das derzeit auch auf dem Areal des früheren Paulusheimes in Endenich gut 220 Wohnungen errichtet.