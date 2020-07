Schnelles Internet : Spitzenwerte in Köln - kaum Glasfaserleitungen in Bonn und der Region

Bonn Während Köln bei den Glasfaserleitungen auf eine Ausbauquote von rund 80 Prozent kommt, liegt der Anteil der Anschlüsse in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis weit darunter. Schnell gesurft werden kann in Bonn aber trotzdem.

Bei einem Vergleich der 20 größten deutschen Städte ist der Glasfaserausbau für private Haushalte in Köln am weitesten vorangeschritten: Die Ausbauquote liegt hier bei rund 80 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox, das sich auf Daten aus dem Breitbandatlas des Bundesministeriums für digitale Infrastruktur bezieht. In der Auswertung werden die Städte dahingehend verglichen, inwiefern Glasfaserleitungen tatsächlich bis in die Häuser („Fibre to the Building“) oder sogar in die Wohnungen („Fibre to the Home“) der Verbraucher verlegt sind.